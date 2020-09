Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1304) Seniorin am Bahnhof beraubt - Täter flüchtig

Lauf an der Pegnitz (ots)

Ein bislang Unbekannter hat Mittwochnacht (16.09.2020) eine Seniorin (73) am Bahnhof in Schwaig bei Nürnberg beraubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Das spätere Opfer saß gegen 23:30 Uhr am Bahnsteig (in Fahrtrichtung Nürnberg) auf einer Bank als ein Mann herantrat und ihr ins Gesicht schlug. Anschließend durchwühlte er ihre Handtasche und flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld über eine Treppe in Richtung Rainstraße. Das Opfer wurde nur leicht verletzt.

Täterbeschreibung: Etwa 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, von dicker Statur, volles, gerötetes Gesicht, Glatze, bekleidet mit grauer Jacke mit kurzen Ärmeln und grünem Querstreifen, grauem T-Shirt, führte einen grauen Rucksack mit - insgesamt ungepflegte Erscheinung

Die Geschädigte erstattete später Anzeige bei der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Schwabach übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

