Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1227) Geldbörsendiebstahl in Baumarkt rasch aufgeklärt

Nürnberg (ots)

Ein aufmerksamer Ladendetektiv bewahrte die Kundin eines Baumarktes am Freitagvormittag (04.09.2020) davor Opfer eines Diebstahls zu werden. Die mutmaßliche Täterin wurde noch vor Ort gestellt.

Gegen 10:15 Uhr befand sich die 60-jährige Kundin mit ihrem Begleiter in einem Baumarkt in der Regensburger Straße. Ihren Geldbeutel hatte sie für einen Moment unbeobachtet in ihrem Einkaufswagen liegen lassen. Eine 59-jährige Frau nahm den Geldbeutel an sich und wollte das Geschäft verlassen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte die Tathandlung jedoch beobachten und die mutmaßliche Täterin bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Geldbeutel, in dem sich mehrere hundert Euro befanden, wurde noch vor Ort der sichtlich erleichterten Kundin zurückgegeben.

Die 59-jährige Tatverdächtige muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Wolfgang Prehl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell