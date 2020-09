Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1214) Exhibitionist festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (02.09.2020) trat ein Mann in der Nürnberger Innenstadt in schamverletzender Weise auf. Eine Polizeistreife nahm einen 36-jährigen Tatverdächtigen fest.

Eine Passantin verständigte gegen 14:30 Uhr die Polizei. Auf dem Richard-Wagner-Platz im Bereich der Zufahrt zum Theaterparkhaus hatte sie kurz zuvor einen halbnackten Mann gesehen, der sich offensichtlich selbst befriedigte. Als eine Polizeistreife daraufhin die Örtlichkeit überprüfte, konnten die Beamten den 36-Jährigen antreffen, der zu diesem Zeitpunkt lediglich mit einer Hose bekleidet war.

Die Beamten überprüften den Tatverdächtigen und stellten fest, dass dieser aus einem Bezirkskrankenhaus abgängig war. Sie nahmen den 36-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn zurück in die Klinik. Unabhängig davon leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung ein.

Michael Konrad

