Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1123) Marihuana angebaut - leerstehender Gebäudekomplex diente als Unterschlupf

Nürnberg (ots)

Ein 39-Jähriger nutzte einen leerstehenden Gebäudekomplex in Steinbühl als Unterschlupf und baute hier Marihuana an. Am Mittwochabend (12.08.2020) stellte die Polizei die Pflanzen sicher.

Der Stein kam ins Rollen, als sich die Hausverwaltung gegen 17:30 Uhr Zutritt zu dem Gebäudekomplex verschaffen wollte und dazu die Polizei mit hinzuzog. Der 39-Jährige hatte unerlaubt bereits seit Monaten mehrere Zimmer in dem Areal zu einer Art Wohnung umfunktioniert und ein Schild mit "Vorsicht Gefahr" angebracht. Nachdem sich die Beamten Zutritt zu der Wohnung verschafft hatten, mussten sie feststellen, dass Türklinken mittels Drähten unter Strom gesetzt worden waren. Verletzt wurde glücklicherweise bei dem Einsatz niemand. Des Weiteren war für mehrere Elektrogeräte unberechtigt Strom abgezweigt worden. In einem der Zimmer stellten die Beamten neun Marihuana-Pflanzen sicher, die in einer Aufzuchtanlage mit Beleuchtung standen.

Der Wohnsitzlose wurde des Areals verwiesen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth benannte der 39-Jährige für das zu erwartende Strafverfahren einen Zustellungsbevollmächtigten. Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs, versuchter gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Entziehung elektrischer Energie und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Robert Sandmann/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell