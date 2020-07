Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (996) Mit Softairwaffen aus dem Fenster geschossen

Nürnberg (ots)

Mehrere junge Männer lösten am Mittwochabend (22.07.2020) einen größeren Polizeieinsatz in der Nürnberger Innenstadt aus. Sie hatten zuvor mit Softairwaffen aus dem Fenster einer Wohnung geschossen.

Gegen 20:00 Uhr teilten Zeugen der Einsatzzentrale Mittelfranken mit, dass mehrere Männer mit Schusswaffen aus dem Fenster einer Wohnung am Jakobsplatz auf die Straße schießen sollen. Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sowie des Unterstützungskommandos wurden zur Einsatzörtlichkeit gerufen und stellten dort entsprechende Munition auf der Straße liegend fest.

In der entsprechenden Wohnung trafen die Einsatzkräfte drei junge alkoholisierte Männer (20, 21, 21) an. In der Wohnung lagen mehrere Schusswaffen, die sich bei genauerer Begutachtung als sog. Softairwaffen herausstellten. Im Zuge der weiteren Durchsuchung fanden die Polizisten außerdem noch verschiedene Betäubungsmittel. Die Waffen sowie die weiteren Beweismittel wurden sichergestellt.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden keine Personen gefährdet oder verletzt. Gegen die drei Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Waffengesetz sowie betäubungsmittelrechtlichen Verstößen eingeleitet.

Wolfgang Prehl / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell