Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (994) Teure Sonnenbrillen gestohlen - Ladendieb geht in Haft

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (21.07.2020) wurde ein Ladendieb in der Nürnberger Innenstadt auf frischer Tat ertappt. Da er keinen festen Wohnsitz im Inland hatte, ging der Festgenommene nun in Untersuchungshaft.

Gegen 16:45 Uhr fiel in einem größeren Geschäft in der Nürnberger Königstraße ein Mann auf. Dieser interessierte sich auffällig für hochwertige Sonnenbrillen namhafter Hersteller. Letztlich steckte er zwei Sonnenbrillen im Gesamtwert von 460 Euro ein, ohne diese zu bezahlen. Mitarbeiter des Ladens bemerkten den Diebstahl und hielten den 34-Jährigen auf, bevor dieser mit der Beute flüchten konnte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte stellten bei der Überprüfung des Mannes fest, dass dieser keinen festen Wohnsitz im Inland hatte. Zudem war er durch die Polizei schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte angezeigt worden.

Der Staatsanwalt stellte daher einen Haftantrag. Der Ermittlungsrichter erließ daraufhin am 22.07.2020 einen Haftbefehl.

Stefan Bauer / mc

