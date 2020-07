Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (899) Nach Polizeiwaffe gegriffen und Widerstand geleistet

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (04.07.2020) ging ein 43-jähriger Mann nach einem Familienstreit auf Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd los und griff dabei nach einer Dienstwaffe. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 23:30 Uhr alarmierte die 42-Jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Imbuschstraße die Polizei, weil ihr Lebensgefährte in der Wohnung ausrastete. Als sie die Wohnung betraten, ging der 43-Jährige auf die Beamten los. Zunächst begann er die beiden 23- und 31-jährigen Polizisten zu schubsen, dann schlug und trat er in ihre Richtung. Schließlich versuchte der Mann, nach der Dienstwaffe des 31-jährigen Beamten zu greifen. Weil ihm dies misslang, versuchte er weiter auf den Polizisten einzuschlagen.

Erst mit Hilfe des Einsatzes von Pfefferspray und weiteren Streifen, konnte der Randalierer unter Kontrolle gebracht und schließlich gefesselt werden. Doch auch dann beruhigte sich der Mann nicht. Er beleidigte die Beamten fortwährend wüst.

Die Polizisten blieben bei dem Vorfall unverletzt. Der 43-Jährige erlitt durch den Einsatz des Pfeffersprays leichte Verletzungen im Gesicht. Gegen den Mann wird unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell