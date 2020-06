Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (773) Exhibitionist trat zweimal hintereinander auf

Erlangen-Stadt / Höchstadt a.d. Aisch (ots)

In der Nacht von Freitag (12.06.2020) auf Samstag (13.06.2020) trat kurz hintereinander ein mutmaßlicher Exhibitionist zunächst in Hemhofen (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) und anschließend in Erlangen auf. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der unbekannte Mann trat zunächst gegen 22:10 Uhr im Bereich des Spielplatzes an der Hauptstraße in Hemhofen auf. Hier stellte er sich mit heruntergelassener Hose vor zwei jungen Frauen auf und zeigte sich ihnen gegenüber in schamverletzender Art und Weise.

Etwa eine Stunde später - gegen 23:15 Uhr - trat er erneut, diesmal in der Grünanlage am Dresselweg in Erlangen auf. Hier entblößte er sich ebenfalls gegenüber einer jungen Frau und begann zu onanieren.

Der Mann war etwa 180cm groß und etwa 25 Jahre alt. Er hatte eine hagere Gestalt und trug eine dunkle Cargo-Hose mit aufgesetzten Taschen.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich in beiden Fällen um ein und denselben Täter handeln könnte. Zeugen, welche einen der Vorfälle beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

