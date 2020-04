Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (549) Wohnungsbrand in Fürther Innenstadt

Fürth (ots)

Am Samstagnachmittag (25.04.2020) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Fürther Innenstadt zu einem Wohnungsbrand. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Gegen 16:45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Feuerwehr, nachdem er Rauch aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lessingstraße festgestellt hatte. Die Berufsfeuerwehr Fürth drang nach ihrem Eintreffen unverzüglich in die vom Feuer betroffene Wohnung vor und begann mit den Löschmaßnahmen. Das Feuer griff zwischenzeitlich bereits auf den Dachstuhl des Hauses über, konnte dann jedoch schnell gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandes waren die Wohnungseigentümer nicht zuhause, weshalb glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Klärung der Brandursache vor Ort. Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben könnte. Die weiteren Ermittlungen übernahm am Montag das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Die betroffene Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Marc Siegl/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell