Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (418) Hakenkreuz an Gebäude geschmiert - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Ein unbekannter Täter brachte von Dienstag auf Mittwoch (24./25.03.2020) unter anderem ein Hakenkreuz an einem Gebäude in der Fürther Innenstadt an. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr (Di) und 08:00 Uhr (Mi) beschmierte der Unbekannte das Eingangsschild eines Büros an dem Gebäude in der Nürnberger Straße, Ecke Gustav-Schickedanz-Straße. Neben dem Wort "Nazi" verwendete der Täter dabei auch ein Hakenkreuz.

Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte bei der Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Entsprechende Wahrnehmungen können an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken gemeldet werden. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

Michael Konrad/n

