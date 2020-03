Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (417) Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am Mittwochabend (25.03.2020) trat in Erlangen-Büchenbach ein bislang unbekannter Mann einer Frau in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 21:00 Uhr hielt sich eine junge Frau auf einem Parkplatz direkt an der Kraepelinstraße auf, als ihr ein bislang unbekannter Mann in schamverletzender Art und Weise gegenüber trat. Der Täter stand während seiner Tat unter einer dort befindlichen Straßenlaterne. Als die Geschädigte sein Tun bemerkte, fing sie an zu schreien und rannte davon.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Vollbart. Er trug eine graue Jogginghose und eine schwarze Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluss.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob Zusammenhänge mit ähnlich gelagerten Fällen in diesem Bereich bestehen, wird derzeit geprüft.

Personen, die zur genannten Zeit auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Janine Mendel/n

