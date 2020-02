Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (229) Geschwindigkeitskontrollen - zahlreiche Verstöße geahndet

Nürnberg (ots)

Am vergangenen Freitag (14.02.2020) führten Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg eine Geschwindigkeitsmessung im Stadtgebiet durch. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs. Bei der Messstelle in der Erlanger Straße hielten 79 von über 1000 registrierten Fahrern die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht ein. 65 Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Verwarnungsgeld, gegen elf wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Drei der Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Spitzenreiter der Geschwindigkeitsmessung war ein Autofahrer, der mit 130 km/h unterwegs war. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 1360 Euro, zwei Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Bei weiteren Messungen, die am Samstag (15.02.2020) in der Dr.-Gustav-Heinemann-Straße sowie in der Fürther Straße durchgeführt wurden, wurden ebenfalls erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die Spitzenwerte lagen hier bei 103 bzw. 100 km/h. Auch hier sind empfindliche Bußgelder und Fahrverbote die Folge.

Janine Mendel/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell