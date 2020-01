Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (139) Gefahrenabwehrende Kontrolle in Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber

Zirndorf (ots)

Gestern (28.01.2020) führte die Polizeiinspektion Zirndorf in der Aufnahmestelle für Asylbewerber eine präventive Kontrolle durch. Die Beamten durchsuchten die Zimmer der Einrichtung und kontrollierten die anwesenden Bewohner.

Um 06:00 Uhr startete die Polizei mit der Kontrolle von insgesamt 14 Zimmern in der Unterkunft in der Rothenburger Straße. Die Überprüfung fand im Beisein von zwei Mitarbeitern der Aufnahmestelle für Asylbewerber ausschließlich in einem von Männern bewohnten Bereich statt und war um 07:30 Uhr beendet. Andere Bereiche wurden von der Kontrolle ausgenommen.

Die Einsatzkräfte fanden bei der Durchsuchung der Zimmer unter anderem mehrere Identitätsdokumente von Bewohnern. Diese werden den zuständigen Behörden zugeleitet, um im Einzelfall Aufschluss über die Identität und die zurückliegenden Aufenthaltsorte der betroffenen Personen zu ermöglichen.

Ein 36-jähriger Bewohner, gegen den ein Haftbefehl vorlag, wurde festgenommen. Außerdem wurden bei der Überprüfung zweier weiterer Personen Fahndungsnotierungen festgestellt.

Stefan Lang/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell