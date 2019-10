Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1537) Zivilbeamten Drogen angeboten

Nürnberg (ots)

Ein 23-jähriger Mann bot gestern am frühen Abend (30.10.2019) einer Zivilstreife der Bayerischen Bereitschaftspolizei Drogen an. Bei seiner anschließenden Festnahme wehrte er sich heftig.

Die Beamten waren im Rahmen eines Unterstützungseinsatzes für die Nürnberger Polizei gegen 18:00 Uhr im Nürnberger Hauptbahnhof unterwegs. Plötzlich sprach sie der 23-Jährige an und bot Drogen feil. Die Beamten hatten zwar an den Drogen kein Interesse, allerdings an deren Anbieter. Sie gaben sich als Polizisten zu erkennen und erklärten dem 23-Jährigen die vorläufige Festnahme. Daran wiederum hatte der nun Beschuldigte kein Interesse und wehrte sich gegen die Mitnahme.

Nach einigem Hin und Her brachte man ihn zur Dienststelle. Dort führte ein Arzt eine staatsanwaltschaftlich angeordnete Blutentnahme durch. Später fand man bei einer Durchsuchung des Mannes tatsächlich Drogen. Sie wurden sichergestellt.

Nach abgeschlossener Amtsbehandlung und vorläufigem Abschluss der Ermittlungen wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ermittelt.

Die eingesetzten Beamten wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig.

Bert Rauenbusch / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell