Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1387) Sexuelle Belästigungen in Diskothek

Nürnberg (ots)

Am vergangenen Wochenende (05./06.10.19) wurden zwei junge Frauen in einer Diskothek in der Innenstadt sexuell belästigt. Zwei Tatverdächtige wurden angezeigt.

Im ersten Fall wurde am Samstagmorgen gegen 03:40 Uhr eine 27-Jährige von einem zunächst Unbekannten in der Disko unsittlich begrapscht. Als dieser dann von den Türstehern nach draußen verbracht wurde, ging der 29-Jährige auf einen der Männer los und versuchte diesen zu schlagen. Dabei entstand ein Gerangel, bei dem der 27-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nichtsdestotrotz wird er wegen sexueller Belästigung und versuchter Körperverletzung angezeigt.

Im zweiten Fall wurde am Sonntagmorgen um 03:00 Uhr eine 22-Jährige von einem 34-Jährigen in der gleichen Disko unsittlich berührt. Auch dieser muss nun mit einer Anzeige wegen sexueller Belästigung rechnen.

Rainer Seebauer/n

