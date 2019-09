Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1258) Brand in Autohaus

Hilpoltstein (ots)

Am frühen Freitagmorgen (06.09.2019) brach ein Brand in einem Autohaus in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) aus. Der Schaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Gegen 05:00 Uhr wurde der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei ein Brand in einem Autohaus in der Hilpoltsteiner Siemensstraße gemeldet. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr befand sich die Waschhalle des Autohauses in Brand. Das Feuer war gegen 05:40 Uhr komplett abgelöscht. Die Fahrzeughalle wurde durch das Brandgeschehen zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auch circa 100.000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandausbruchs vor Ort aufgenommen. Bislang ergaben sich keine Hinweise, welche auf eine vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen.

Michael Petzold / mc

