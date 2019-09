Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1237) Brand einer Lagerhalle

Roth (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (03.09.2019) brach aus noch unbekannter Ursache in einer Halle in der Hilpoltsteiner Straße ein Brand aus. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Gegen 04:00 Uhr wurde das Feuer von Zeugen bemerkt, die Feuerwehr und Polizei verständigten. Bei Eintreffen der Rettungsdienste stand die Halle bereits im Vollbrand und die Löscharbeiten dauerten bis Tagesanbruch. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Beamte des Fachkommissariats der Schwabacher Kripo werden die Ermittlungen aufnehmen und im Lauf des Tages den Brandort untersuchen, um die Ursache des Feuers zu klären.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell