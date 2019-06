Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (840) Firmeneinbrüche aus vergangenem Jahr geklärt

Bad Windsheim (ots)

Wie mit Meldung 1414 vom 21.09.2018 berichtet, hatten Unbekannte in der Nacht von 19. auf 20.09.2018 in drei Firmen in der Ipsheimer Straße und in der Walkmühle eingebrochen. Zwei Tatverdächtige konnten nun ermittelt werden.

Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr verschafften sich damals Unbekannte gewaltsam Zugang zu drei Firmen. Hierbei entstand Sach- und Entwendungsschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Durch intensive Spurensicherungsmaßnahmen der Ansbacher Kripo gelang es nun zwei Tatverdächtige durch einen DNA-Treffer zu ermitteln. Die beiden 32- und 49-jährigen mutmaßlichen Einbrecher sind derzeit jedoch unbekannten Aufenthalts.

Rainer Seebauer / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell