Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrügerinnen warten vor Haus auf ihr Opfer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen-

Zwei Frauen nutzten am Dienstag, den 19.03.2019, in der Nobelstraße, nahe des Horstheider Wegs, die Hilfsbereitschaft einer Bielefelderin aus. Sie erbeuteten Schmuck.

Eine Rentnerin betrat gegen 12:30 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Nobelstraße. Zwei Frauen traten von hinten hinzu, betraten mit ihr den Hausflur und sprachen sie an. Sie täuschten vor Zettel und Stift zu benötigen, um einer Nachbarin eine Nachricht zu hinterlassen. In der Wohnung der Bielefelderin baten die Täterinnen um ein Glas Wasser. Eine der Frauen begleitete die Bewohnerin in die Küche, während dessen nutzte die Zweite den Moment zum Diebstahl. Nachdem die Diebinnen die Wohnung verlassen hatte, bemerkte das Opfer den Diebstahl von Schmuck.

Die Bielefelderin beschrieb die beiden Betrügerinnen als südländisch aussehenden, mit dunklen Haaren und von gepflegtem Äußeren. Eine soll circa 35 bis 40 Jahre und die Zweite circa 50 Jahre alt sein.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell