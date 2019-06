POL-MFR: (758) Unbekannter Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mittelfranken

Am Dienstagabend (04.06.2019) trat ein Exhibitionist im Nürnberger Stadtteil Boxdorf auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eine Frau lief die Erlanger Straße in Richtung Boxdorf, als sie von einem Radfahrer überholt wurde. Ca. 800 Meter nach dem Ortsausgang Buch in Richtung Boxdorf - an der dortigen Brücke im Bereich "Am Kressenstein" - bemerkte sie, dass der Mann augenscheinlich auf sie wartete. Er zeigte sich ihr mit herunter gelassener Hose in schamverletzender Weise.

Beschreibung des vermeintlichen Täters:

Ca. 20-30 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, sportliche Figur, dunkle Haare, gepflegtes Äußeres, europäisches Aussehen. Er trug eine dunkle Hose und ein rotes T-Shirt.

Zum mitgeführten Fahrrad können keine Angaben gemacht werden.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Identität des beschriebenen Verdächtigen machen können oder diesen ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegengenommen.

