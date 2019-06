Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (757) Nach Lokalüberfall festgenommen - Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag

Nürnberg (ots)

Ein 38-jähriger Mann überfiel heute (05.06.2019) in den frühen Morgenstunden ein Lokal in der Nürnberger Innenstadt. Noch am Tatort nahmen ihn Beamte der PI Nürnberg-Mitte fest.

Der mutmaßliche Täter betrat gegen 03:45 Uhr das Lokal in der Ottostraße und bedrohte sofort einen Angestellten mit einer abgebrochenen Flasche. Außerdem forderte er die Herausgabe von Bargeld. Im weiteren Verlauf entstand eine Rangelei, die damit endete, dass verständigte Polizeibeamte den 38-Jährigen noch in der Gaststätte festnehmen konnten.

Bei der Auseinandersetzung verletzte sich der Lokalangestellte leicht und wurde deshalb ärztlich behandelt. Der Beschuldigte wurde zunächst zum Kriminaldauerdienst gefahren, wo die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen veranlasst wurden. Die abschließende Sachbearbeitung übernahm das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Beschuldigte nach seiner Ausnüchterung einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage überstellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung dauern an.

Bert Rauenbusch/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell