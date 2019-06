Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (738) Frau nach Wohnungsbrand verstorben

Neustadt an der Aisch (ots)

Wie am Freitag (31.05.2019) mit Meldung 732 berichtet wurde eine Frau bei einem Wohnungsbrand in Neustadt an der Aisch schwer verletzt. Die 69-Jährige erlag nun ihren schweren Verletzungen.

Am Donnerstagmorgen (30.05.2019) wurde von Nachbarn Rauchgeruch aus einer Wohnung in der Nägeleinsgasse wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte waren keine offenen Flammen mehr erkennbar, doch wurde die 69-jährige Bewohnerin mit schweren Brandverletzungen aus der Wohnung geborgen und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Die 69-jährige Frau verstarb am Freitag an den Folgen der schweren Brandverletzungen.

Die Ansbacher Kriminalpolizei führt weiterhin die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell