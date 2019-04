Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (505) Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Hilpoltstein (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10./11.04.2019) entwendeten bislang unbekannte Täter einen BMW in Allersberg (Lkrs. Roth). Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter im Zeitraum zwischen 22:30 Uhr (Mi.) und 06:20 Uhr (Do.) einen BMW X5, welcher in der Straße In der Windstube abgestellt war. Am Fahrzeug waren silberne 20-Zoll-Räder, seitliche Alu-Trittbretter und die amtlichen Kennzeichen RH-AS 997 angebracht. Der schwarze Pkw hat einen Zeitwert von ca. 15.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken.

