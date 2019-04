Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (497) Fahrkartenautomat gesprengt - Ein Tatverdächtiger wurde ermittelt

Heilsbronn (ots)

Wie am 21.02.2019 mit Meldung 248 berichtet, sprengte am Donnerstagmorgen (21.02.2019) ein Unbekannter einen Fahrkartenautomaten in Petersaurach (Lkrs. Ansbach). Eine am Tatort gesicherte daktyloskopische Spur führte nun zu einem Tatverdächtigen.

Gegen 05:00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Fahrkartenautomat am Bahnhof von Petersaurach in der Industriestraße erhebliche Beschädigungen aufweist. Die alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Heilsbronn stellten fest, dass der Fahrkartenautomat offensichtlich gesprengt worden war. Durch die Sprengung entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Der bislang Unbekannte entwendete einen hohen zweistelligen Bargeldbetrag.

Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts stellten fest, dass die Sprengung durch das Einleiten eines Gases erfolgte. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt.

Eine am Tatort gesicherte Fingerabdruckspur führte nun zu einem 31-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann konnte vorläufig festgenommen werden. Bei der vom Ansbacher Amtsgericht angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler der Ansbacher Kriminalpolizei zudem weitere Gegenstände, welche als Beweismittel sichergestellt wurden.

Der 31-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Michael Petzold /gh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell