Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (495) Vandalen richteten enormen Sachschaden an - Zeugenhinweise

Nürnberg (ots)

Bisher unbekannte Täter richteten vor wenigen Tagen an einer Schule in Nürnberg-Langwasser enormen Sachschaden an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten zerstörten im Zeitraum zwischen 05.04.2019, 13:30 Uhr und 08.04.2019, 07:10 Uhr mehrere Glaskuppeln des Gebäudes in der Bertolt-Brecht-Straße. Weiterhin beschädigten sie mehrere Fenster und drangen anschließend in die Schule ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 09 11 94 82 - 0 in Verbindung zu setzen.

Bert Rauenbusch/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell