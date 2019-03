Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (415) Seniorin wurde Opfer von dreisten Trickbetrügern - Polizei sucht Zeugen und gibt Verhaltenstipps

Höchstadt an der Aisch (ots)

Am Mittwochmittag (27.03.2019) wurde eine Seniorin in Röttenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) Opfer dreister Trickbetrüger. Die Täter wandten den sogenannten Enkeltrick an.

Die bislang unbekannte Täterin rief die ältere Dame am Vormittag an und gab sich als deren Verwandte aus. Durch geschickte Gesprächsführung erweckte sie bei ihrem Opfer den Eindruck, es handele sich tatsächlich um die Tochter. Sie erklärte der älteren Dame, dringend auf finanzielle Hilfe angewiesen zu sein und forderte Bargeld. Die Seniorin übergab schließlich zwischen 12:30 und 13:00 Uhr eine Summe in Höhe von mehreren Tausend Euro in der Ringstraße an einen ihr unbekannten Mann. Der Abholer gab sich als Bekannter der Anruferin aus.

Das Opfer beschrieb den Abholer wie folgt:

Der Mann ist ca. 175cm groß, hat eine schlanke Statur und einen dunklen Teint. Er trägt schwarze lockige Haare und eventuell einen Drei-Tage-Bart. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einer dunklen Jacke und einer dunkelblauen Jeanshose bekleidet.

Nach Geldübergabe flüchtete der Abholer von der Ringstraße in westliche Himmelsrichtung (in Richtung Ortsmitte). Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Zudem warnen sie vor der perfiden Masche der Trickbetrüger und geben folgende Verhaltenstipps:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich am Telefon jemand nicht selbst mit Namen vorstellt. Nennen Sie niemals die Namen Ihrer Verwandten, fordern Sie den Anrufer vielmehr auf, seinen Namen selbst zu nennen.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

- Legen Sie sofort den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

- Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter (z.B. Enkel) ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und verwendeten Rufnummer selbst an und lassen sich den Sachverhalt bestätigen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen.

- Lassen Sie sich nicht einschüchtern oder unter Druck setzen. Ihre wirklichen Verwandten werden Verständnis dafür haben und Sie keinesfalls unter Druck setzen.

- Informieren Sie sofort die Polizei unter 110, wenn Ihnen der Anruf verdächtig vorkommt.

- Sollten Sie Opfer geworden sein, zeigen Sie den Vorfall umgehend bei der Polizei an.

- Angehörige bitten wir, ihre älteren Verwandten zu informieren. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter folgender Adresse:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

