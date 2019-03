Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (396) Der Countdown läuft - Twitter-Marathon der mittelfränkischen Polizei startet um 14:00 Uhr

Mittelfranken (ots)

Wie mit Meldung 385 angekündigt, findet heute (23.03.2019) der Twitter-Marathon der mittelfränkischen Polizei statt. Ab 14:00 Uhr wird für 12 Stunden live aus der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken getwittert.

In weniger als einer Stunde heißt es an die Tasten, fertig, los! Das Social Media Team wird der Öffentlichkeit in den folgenden Stunden einen virtuellen Blick hinter die Kulissen der mittelfränkischen Polizei geben. Bis um 02:00 Uhr kann man unter dem Hashtag #12hPolizeiMFr miterleben, was es bedeutet, rund um die Uhr für die Sicherheit der Menschen in Mittelfranken da zu sein.

Es benötigt nur zwei Schritte, um live dabei zu sein:

- Aufruf der Internetseite https://www.twitter.com/PolizeiMFr

- Folgen!

Während des Twitter-Marathons wird die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken für Medienvertreterinnen und -vertreter wie gewohnt unter der Rufnummer 0911 2112-1030 erreichbar sein.

Michael Konrad

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell