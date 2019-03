Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (334) Sachschaden bei Wohnungsbrand in Feucht

Altdorf (ots)

Am gestrigen Nachmittag (10.03.2019) sorgte ein Wohnungsbrand in Feucht (Lkrs. Nürnberg Land) für einen Feuerwehreinsatz. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.

Der Brand war aus noch ungeklärter Ursache im Küchenbereich einer Dachgeschosswohnung in der Brückkanalstraße ausgebrochen. Anwohner des Mehrparteienhauses hatten gegen 15:15 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr Feucht konnten das Feuer in der Folge löschen. In der betroffenen Wohnung hatten sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen aufgehalten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro beziffert.

Brandermittler der Kriminalpolizei Schwabach sollen nun untersuchen, wie es zu dem Wohnungsbrand kommen konnte.

Michael Konrad/n

