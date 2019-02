Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (243) Kleintransporter entwendet

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von Sonntagfrüh (17.02.2019) bis Montagnachmittag (18.02.2019) entwendeten Unbekannte einen Kleintransporter im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Kleintransporter Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen N-MP 2906 wurde am Sonntag, kurz nach Mitternacht, ordnungsgemäß in der Julius-Leber-Straße geparkt. Am Montagnachmittag bemerkte der Eigentümer den Diebstahl des Fahrzeugs im Wert von circa 50.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

