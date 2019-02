Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (242) Raubüberfall auf Spielhalle - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nürnberg (ots)

Am Dienstagabend (19.02.2019) überfiel ein zunächst unbekannter Täter eine Spielothek im Stadtteil Schweinau. Die Polizei nahm kurz darauf einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 23:30 Uhr verließ eine Mitarbeiterin die Spielhalle in der Holzwiesenstraße. Noch an der Eingangstür kam ein Mann auf sie zu und drängte sie ins Geschäft zurück. Er forderte die Geschädigte auf, Bargeld auszuhändigen. Als ihm keines übergeben wurde, entwendete der Täter noch ein Mobiltelefon am Tatort und flüchtete. Die Geschädigte blieb körperlich unverletzt und verständigte die Polizei.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West sowie weiterer Dienststellen fahndeten nach dem flüchtigen Täter. Im Rahmen der Fahndung kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth einen Mann, auf den die Beschreibung zutraf. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten mögliche Beweismittel und nahmen den 33-Jährigen fest.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung und führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Festgenommene im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter, der über die Haftfrage entscheidet, vorgeführt.

Wolfgang Prehl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell