POL-MFR: (231) Kleintransporter bei Einbruch entwendet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14./15.02.2019) brachen unbekannte Täter in einen Autohandel in der Nürnberger Leyher Straße ein und entwendeten einen gelben Lieferwagen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 03:00 Uhr Zugang zu den Firmenräumen und stahlen im Anschluss einen gelben VW Caddy, welcher auf dem Geschäftsgelände abgestellt war. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Der gelbe Lieferwagen hat einen Zeitwert von ca. 5.000 EUR.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte eine Spurensicherung durch. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Michael Hetzner/He.

