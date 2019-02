Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (215) Motorradfahrer tödlich verunglückt

Bad Windsheim (ots)

Heute Nachmittag (13.02.19) ereignete sich bei Lenkersheim (Lkrs. Neustadt/Aisch - Bad Windsheim) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Kurz vor 15:00 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Motorrad auf der B 470 von Lenkersheim in Richtung Oberndorf. Als er mehrere Fahrzeuge überholte, übersah er vermutlich einen nach links abbiegenden Pkw und fuhr auf das Fahrzeug auf. Bei dem Aufprall wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Derzeit sperrt die Feuerwehr die Unfallstelle ab und leitet den Verkehr um. Die Unfallaufnahme dauert an.

Rainer Seebauer/n

