POL-MFR: (1773) Pkw geriet in Brand - Ursache unklar

Zirndorf (ots) - Am frühen Samstagmorgen (01.12.2018) geriet in Cadolzburg (Landkreis Fürth) ein Pkw in Brand. Die Ursache ist zurzeit noch unklar.

Gegen 05:15 Uhr teilten Zeugen den in Vollbrand stehenden Pkw in der Ostlandstraße mit. Die Freiwillige Feuerwehr Cadolzburg traf sehr schnell vor Ort ein und löschte das Fahrzeug ab. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen bemerkt oder Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Feuer in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer (0911) 96 92 70 in Verbindung zu setzen.

Bert Rauenbusch/sg

