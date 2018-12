POL-MFR: (1772) Zimmerbrand mit hohem Sachschaden

Fürth (ots) - Am Samstagmorgen (01.12.2018) brach in einer Wohnung in der Fürther Altstadt ein Feuer aus. Zwei Bewohner wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gefahren.

Kurz vor 09:00 Uhr erreichten Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe. Aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Blumenstraße drang starker Rauch. Die beiden anwesenden Bewohner (30 und 55 Jahre) bemerkten das Feuer und verließen sofort das Gebäude.

Die Feuerwehr Fürth löschte die Flammen, die in einem Zimmer der Wohnung loderten, sehr schnell, so dass noch größerer Sachschaden als der entstandene (ca. 50.000 Euro) verhindert werden konnte.

Zunächst übernahm der Kriminaldauerdienst Mittelfranken vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen zur Erforschung der Brandursache. Die abschließende Sachbearbeitung wird vom Fachkommissariat der Kripo Fürth erledigt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Die Blumenstraße musste für die Dauer des Einsatzes zeitweise gesperrt werden. Es kam zu geringen Behinderungen.

Bert Rauenbusch/sg

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell