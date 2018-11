POL-MFR: (1745) Trickdiebe erbeuteten Schmuck auf Antikmarkt - Zeugenaufruf

Schwabach (ots) - Am Samstag (24.11.2018) wurden Händler auf dem Antik-, Edeltrödel- und Sammlermarkt in einem Einkaufszentrum in Schwabach Opfer von Trickdieben. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu den beiden unbekannten Tatverdächtigen.

Das Ehepaar verkaufte an seinem Stand im Einkaufzentrum im Falbenholzweg unter anderem Goldschmuck. Als sie den Verkaufsstand gegen 19:40 Uhr bereits abbauten, verwickelte ein unbekannter Mann die 72-jährige Händlerin in ein Gespräch. Die Ablenkung der Frau nutzte mutmaßlich ein zweiter Täter, um eine Kiste mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden.

Täterbeschreibung:

Ca. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit grüner Winterjacke und dunkler Hose. Insgesamt hatte der Tatverdächtige ein sehr gepflegtes Äußeres. Eine Beschreibung zu dem Komplizen des Mannes liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken untersuchten Tatort und Standinventar auf Spuren. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden tatverdächtigen Männern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an die Polizei zu wenden.

