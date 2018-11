POL-MFR: (1743) Mann randalierte in Gaststätte und leistete anschließend Widerstand

Nürnberg (ots) - Mit einem renitenten Mann hatten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte am Samstagabend (24.11.2018) zu tun. Der 41-Jährige leistete Widerstand und musste in eine Fachklinik gebracht werden.

Gegen 21:00 Uhr teilten Zeugen einen aggressiven Gast in einem Lokal in der Königstraße mit, der die Gaststätte nicht freiwillig verlassen will und randalieren soll. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte versuchten, ihn zu beruhigen und forderten ihn auf, das Lokal zu verlassen. Der 41-Jährige zeigte sich weiterhin uneinsichtig, aggressiv und wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

In der Dienststelle beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Polizeibeamten und trat einen der Polizisten unvermittelt gegen den Körper. Der Beamte wurde leicht verletzt, blieb aber weiterhin dienstfähig. Aufgrund seines psychischen Zustands musste der 41-Jährige in eine Fachklinik gefahren werden.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den 41-Jährigen ein.

