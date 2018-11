POL-MFR: (1741) Einbruch in Bäckerei-/Metzgereifiliale - Zeugen gesucht

Neustadt/Aisch (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24./25.11.18) in eine Filiale einer Bäckerei und Metzgerei in der Karl-Eibl-Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 05:10 Uhr drangen der oder die Täter durch die eingedrückte Eingangstür in die kombinierte Filiale ein. In der Bäckerei rissen sie einen Tresor aus der Wand und in der angrenzenden Metzgerei wurde ein Tresor aufgebrochen und das Bargeld daraus entnommen. Die Einbrecher flüchteten mit Beute in noch unbekannter Höhe.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Rainer Seebauer/n

