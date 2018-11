POL-MFR: (1740) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Neustadt/Aisch (ots) - Am vergangenen Wochenende (23.-25.11.18) brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Freitag, 12:30 Uhr bis Sonntag, 18:00 Uhr drangen der oder die unbekannten Einbrecher über eine aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen "Am Pfalzbach" ein. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Die Täter flüchteten unerkannt. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 50 Euro.

Die Ansbacher Kripo bittet eventuelle Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell