POL-MFR: (1339) Ausgeschilderte Brückenhöhe missachtet - hohes Bußgeld und Fahrverbot

Nürnberg (ots) - Beamte der VPI Nürnberg überwachten in den vergangenen Tagen die Einhaltung des Höhenverbots an Brücken. Am Ende stellten die Beamten drei gravierende Verstöße fest, die mit hohem Bußgeld und langem Fahrverbot geahndet werden können.

Bei den Brücken Am Frankenschnellweg/An den Rampen beobachteten die Beamten eine Zeit lang den durchfließenden Verkehr. Insbesondere galt ihr Augenmerk der vor den Brücken angebrachten Warneinrichtung. Sie blinkt, wenn ein Lkw oder Omnibus die zulässige Durchfahrtshöhe von 3,90 Meter zu überschreiten droht.

Die Anzeige dieser Warneinrichtung blinkte innerhalb kürzester Zeit gleich drei Mal. Ein Doppeldecker-Reisebus sowie zwei Lkw fuhren durch die Unterführungen, obwohl die Warneinrichtungen sie auf die überschrittene Höhe aufmerksam gemacht hatte.

Gegen die drei Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot für die Dauer von zwei Monaten.

Die bei den Kontrollen geäußerte Argumentation, der "Laster" hat doch durchgepasst, es sei doch nichts passiert, spiegelt leider die Uneinsichtigkeit der Betroffenen wider.

Die VPI Nürnberg wird auch künftig die Brückenhöhen An den Rampen kontrollieren und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen einleiten.

Bert Rauenbusch/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell