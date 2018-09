POL-MFR: (1337) Schmierereien in Alterlangen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Erlangen (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwochmittag (05.09.2018) und Donnerstagnachmittag (06.09.2018) beschmierten bislang Unbekannte verschiedene Gegenstände in Alterlangen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die bislang unbekannten Täter schrieben in der Zeit zwischen 12:00 Uhr (Mi) und 16:00 Uhr (Do) diverse Schriftzüge an Briefkästen, Stromverteilerkästen sowie einen Einkaufswagenunterstand eines Verbrauchermarktes in der Möhrendorfer Straße. Die Schmierereien haben möglicherweise einen politisch rechtsmotivierten Hintergrund. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 100 Euro.

Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Alexandra Federl/n

