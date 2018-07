POL-MFR: (999) Schwerlastkontrollen deckten technische Manipulationen auf - Hohe Sicherheitsleistungen angeordnet

Nürnberg (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg führte in den zurückliegenden Tagen im Stadtgebiet von Nürnberg Schwerlastkontrollen durch und deckte dabei technische Manipulationen an Lastkraftwagen auf. Hohe Sicherheitsleistungen für Fahrer und Unternehmen waren die Folge.

Bei drei im Hafengebiet kontrollierten Sattelzugmaschinen stellten die Beamten fest, dass der Geschwindigkeitssensor für den Fahrtenschreiber manipuliert worden war. Dies hatte zur Folge, dass die Weiterfahrt unterbunden und die Fahrzeuge zur Überprüfung und Reparatur in eine Fachwerkstatt in Nürnberg verbracht wurden.

Darüber hinaus leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetzt ein und das Bundesamt für Güterfernverkehr (BAG) ordnete Sicherheitsleistungen in Höhe von jeweils 15.000 Euro an. Nach erfolgter Reparatur und Einzahlung der Sicherheitsleistungen konnten die Fahrer der betroffenen Lkw ihre Fahrt wieder fortsetzen.

Bei weiteren Kontrollen stellten die Spezialisten der Verkehrspolizei bei zwei Sattelzugmaschinen fest, dass die Abgasreinigungsanlagen und der damit verbundene Schadstoffausstoß unter Verwendung sog. AdBlue-Emulatoren manipuliert worden waren. Hintergrund kann sowohl die Einsparung des für den Katalysator benötigten Harnstoffs AdBlue sein als auch die Möglichkeit bei bereits defekten Anlagen, vorgeschriebene Störungsmeldungen sowie Notlaufprogramme durch Adblue-Emulatoren zu unterdrücken. Des Weiteren besteht dadurch die Möglichkeit bei älteren Fahrzeugen auf diesem Weg höhere Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6, die in der Lkw-Maut begünstigt sind, vorzutäuschen.

Für beide Fahrzeuge wurde die Weiterfahrt bis zur Wiederherstellung des vorschriftsmäßigen Zustands durch eine Fachwerkstatt untersagt. Das BAG ordnete in beiden Fällen Sicherheitsleistungen wegen Verstoßes gegen das Bundesfernstraßenmautgesetz in Höhe von jeweils 1.000 Euro gegen den Halter und 500 Euro gegen den Fahrer an.

Im Stadtgebiet Nürnberg konnten im Jahr 2018 bereits 36 Manipulationen an Abgasreinigungsanlagen in Lkw aufgedeckt werden.

Robert Sandmann /gh

