POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, Auf den Äckern, Dorfbauerschaft/Ortseingangsschild gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte Tatverdächtige haben ein Ortseingangsschild des Lüdinghauser Ortsteils Seppenrade gestohlen. Im Zeitraum zwischen Dienstag (16.09.), 08.00 Uhr und Dienstag (30.09.), 08.30 Uhr bogen sie eine Rohrschelle auf und schraubten das Schild ab. Die Tat fiel bei einer routinemäßigen Kontrolle des Zustandes der Ortsschilder durch den Baubetriebshof auf. Die Polizei Lüdinghausen bittet um Hinweise unter der Nummer 02591-7930.
