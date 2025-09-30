PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, Auf den Äckern, Dorfbauerschaft/Ortseingangsschild gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Tatverdächtige haben ein Ortseingangsschild des Lüdinghauser Ortsteils Seppenrade gestohlen. Im Zeitraum zwischen Dienstag (16.09.), 08.00 Uhr und Dienstag (30.09.), 08.30 Uhr bogen sie eine Rohrschelle auf und schraubten das Schild ab. Die Tat fiel bei einer routinemäßigen Kontrolle des Zustandes der Ortsschilder durch den Baubetriebshof auf. Die Polizei Lüdinghausen bittet um Hinweise unter der Nummer 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

