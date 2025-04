Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Telgengarten

Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Sonntag (20.04.2025) auf Montag (21.04.2025) in ein Mehrfamilienhaus auf der Straße Telgengarten in Lüdinghausen einzubrechen. Hierzu hebelten sie an der Haustür und an einer Tür der Tiefgarage. Ins Innere des Hauses gelangte sie augenscheinlich nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

