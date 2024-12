POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag (06.12.2024, 18.00 Uhr) auf Samstag (07.12.2024, 11.00 Uhr) die Eingangstür einer Kirche in Coesfeld-Lette aufzuhebeln, um in das Gebäude einzudringen. Dies gelang ihnen jedoch augenscheinlich nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

