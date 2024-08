Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Zeit vom 08.08.2024 (22.00 Uhr) bis 09.08.2024 (06.30 Uhr) die Seitenscheibe eines auf dem Raiffeisenring in Dülmen geparkten blauen Passat eines 32-jährigen Dülmeners und entwendete seine Geldbörse samt Inhalt aus dem Seitenfach der Fahrertür. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. ...

