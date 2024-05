Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Messingweg

Münzwechselautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 12.05.2024, gegen 01.23 Uhr, den Münzwechselautomaten einer Waschanlage auf dem Messingweg in Senden auf und entwendeten Bargeld in niedriger zweistelliger Höhe. Hierzu hebelten sie zuvor die Tür des Technik- und Tresorraums auf und gelangten so ins Innere und an den Wechselautomaten. Dabei lösten sie einen Alarm aus, der den Inhaber über den Einbruch benachrichtigte. Vor Ort traf dieser dann eine unbekannte männliche Person vor der Waschanlage an, die sich auf seinem Fahrrad entfernte.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden

- männlich - ca. 1,70 m groß - ca. 23 - 25 Jahre alt - dunkle Jacke - schwarzer Rucksack - asiatisches Erscheinungsbild

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell