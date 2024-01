POL-COE: Dülmen, Am Wasserturm/ Brauner Opel Adam beschädigt

Coesfeld (ots) - Aufgrund der Glätte kam es am Montag (15.01.24) bis zum Spätnachmittag zu 16 Verkehrsunfällen. Zwei Personen wurden verletzt. In der Nottulner Bauerschaft Heller geriet ein Auto in einer Kurve ins Schleudern, wodurch es zur Kollision mit einem Auto aus der Gegenrichtung kam. Dabei wurde eine Person verletzt. Ebenfalls verletzt wurde ein 18-jähriger Coesfelder bei einem Auffahrunfall in der Coesfelder ...

mehr