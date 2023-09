Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Oberbauerschaft/ Missglücktes Überholmanöver

Coesfeld (ots)

In der Dorfbauerschaft Ottmarsbocholt sind am Donnerstag (07.09.23) ein Transporter und ein Traktor auf der K2 zusammengestoßen. Gegen 11.45 Uhr befuhr ein 70-jähriger Treckerfahrer aus Drensteinfurt die K2 in Fahrtrichtung Ottmarsbocholt. Er beabsichtigte nach links auf einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Als er anfuhr, setzte der 55-jährige Fahrer des Transporters aus Horstmar zum Überholen an. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Dadurch schleuderten beide Fahrzeuge von der Straße. Beide Fahrer kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell