Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Erbdrostenweg/ Motorradfahrer und Auto kollidieren

Coesfeld (ots)

Am Erbdrostenweg sind am Donnerstag (10.08.23) ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Gegen 19.20 Uhr befuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen die Elverter Straße in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Als er nach links auf den Erbdrostenweg abbog, kam es zur Kollision mit einem 55-jährigen Motorradfahrer aus Senden. Er und sein 15-jähriger Sozius kamen verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell