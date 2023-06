POL-COE: Nottuln, Daruper Straße/Geparkter Toyota beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in ein Haus an der Letter Straße eingebrochen, das derzeit umgebaut wird. Zwischen 19.30 Uhr am Freitag (23.06.23) und 7 Uhr am Samstag (24.06.23) hebelten sie eine Türe auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

